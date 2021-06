Sturm Graz Amateure erhalten neuen Namen

Die Sturm Graz Amateure laufen in Zukunft unter einem neuen Namen auf. Die zweite Mannschaft des SK Sturm wird ab der kommenden Saison unter dem Namen “SK Sturm Graz II” in sämtlichen Tabellen und Spielberichten zu finden sein.

In einem offenen Fanvoting ließ der Klub zwischen Junge Schwoaze, SK Sturm Graz II und Sturm Zwa abstimmen. SK Sturm Graz II und Junge Schwoaze schafften es in die Endauswahl.

In dieser waren dann – ganz gemäß dem Leitbild – alle Black Members des Vereins am Zug. Sie konnten via Mail oder in den Sturm Shops für ihren Favoriten wählen – und es wurde ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende entschied ein knappes Plus von nur 15 Stimmen für SK Sturm Graz II.

Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker zeigt sich zufrieden mit dem neuen Namen: “Mit SK Sturm Graz II haben wir einen neuen und vor allem gut passenden Namen für unsere zweite Mannschaft finden können. Er wird unserem jungen, erfolgshungrigen Team mit extrem viel Qualität auf jeden Fall besser gerecht als der bisherige Name.”

Quelle: SK Sturm/ Bild: GEPA