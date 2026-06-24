Sturm Graz bestätigt Karic-Abgang in die MLS

Der SK Sturm Graz gibt den Abgang von Emir Karic bekannt.

Der 29-jährige Linksverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung in die Major League Soccer zu Sporting Kansas City. Karic war im Sommer 2024 nach Graz gekommen und absolvierte seither 62 Pflichtspiele für die Schwarz-Weißen. Dabei steuerte er sieben Assists bei.

In der Saison 2024/25 feierte der Defensivspieler mit Sturm zudem den Gewinn der österreichischen Meisterschaft.

„Die Zeit in Graz war extrem lehrreich und mit dem Meistertitel sehr speziell. Es waren zwei Jahre, die ich nie vergessen werde, in denen ich immer alles für den SK Sturm und seine großartigen Fans gegeben habe und auf die ich immer stolz zurückblicken werde. Danke für alles, Schwoaze – wir sehen uns wieder“, so die Abschiedsworte von Karic.