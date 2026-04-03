Sturm Graz droht Kiteishvili-Ausfall im Topspiel bei Rapid

Am Sonntag trifft der SK Sturm Graz im Topspiel der 25. Bundesliga-Runde auswärts auf den SK Rapid (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X). Dabei müssen die Grazer wohl auf ihr Um und Auf in der Offensive, Otar Kiteishvili verzichten.

Der Leistungsträger der Grazer zog sich in einem Länderspiel mit Georgien gegen Israel eine Muskelverletzung zu und musste ausgewechselt werden. Im zweiten Spiel gegen Litauen fehlte Kiteishvili komplett – wie auch wohl am Sonntag im Bundesliga-Kracher bei Rapid.

„Die nächsten Tage werden erst zeigen, wie sich sein Zustand entwickelt und wann er uns wieder zur Verfügung stehen wird“, so Sturm-Cheftrainer Fabio Ingolitsch vor dem Duell um die Tabellenspitze.

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Gazibegovic vor Rückkehr

Eine gute Nachricht gibt es vom amtierenden Meister jedoch zu vermelden: „Positiv ist, dass Jusuf Gazibegovic gut trainiert hat und nach seinen muskulären Problemen am Sonntag wieder ein Thema für den Kader sein wird“, so Ingolitsch.

(Red.) / Bild: Imago