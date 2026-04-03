Herzog über Titelrennen: „…dann ist Rapid der Favorit“

Ist der SK Rapid reif für den Titel? Sky-Experte Andreas Herzog hat sich in der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis zur Meisterfrage in der ADMIRAL Bundesliga geäußert.

Sollte Rapid am Sonntag das Topspiel der 25. Runde gegen Sturm Graz für sich entscheiden, würden die Grün-Weißen zum ersten Mal seit der 8. Runde wieder von Tabellenspitze grüßen.

„Wir haben sie Monate kritisiert, weil es lange Zeit ganz knapp war, ob sie überhaupt unter die Top 6 kommen. Jetzt haben sie zweimal Salzburg und zuletzt den LASK geschlagen. Sollten sie sie jetzt auch gegen Sturm Graz gewinnen – das klingt jetzt blöd, aber dann sind sie schon fast wieder der Favorit. Dann sind sie Tabellenführer und haben gezeigt, dass sie in den vergangenen vier Spielen gegen die Topmannschaften bestehen können. Und das gibt ihnen dann schon Selbstvertrauen“, sagte Herzog über die Chancen von Rapid.

Entscheidend könnte laut Herzog das positive Momentum sein, das Rapid durch die Erfolgserlebnisse der vergangenen Wochen mitgenommen hat. „Man darf eines nicht vergessen: Sie waren wochenlang auch zurecht unter ständiger Kritik. Wenn die Mannschaft jetzt Selbstvertrauen hat und das ausnutzt, könnten sie es schaffen“, sagte Herzog.

SK Rapid gegen Sturm Graz am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X!

„Man kann es eigentlich nicht vorhersehen“

Bei aller aufflammenden Euphorie in Wien-Hütteldorf nimmt Herzog das erste Saisonviertel als warnendes Beispiel für Rapid. „Das mit dem möglichen Meistertitel haben wir nach sieben Spielen auch gesagt“, mahnte Herzog.

Unter Ex-Coach Peter Stöger startete Rapid mit fünf Siegen und zwei Remis in die Saison, ehe eine Negativspirale einsetzte und Stöger Ende November entlassen wurde.

Für Herzog ist die aktuelle Phase in der Meistergruppe „vorentscheidend, aber nicht entscheidend. Wer auch immer vor den letzten drei, vier Runden vorne ist, ist sicher nicht so gefestigt, dass man sagt: ‚Das ist der neue Meister‘. Nach dem Saisonverlauf kann man es eigentlich nicht vorhersehen.“

Stranzl „absolut überfragt“

Auch für Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Stranzl ist kein klarer Favorit bei der engen Tabellenkonstellation auszumachen.

„Was die Meisterschaft betrifft, bin ich absolut überfragt. Mittlerweile kann jeder gegen jeden gewinnen oder verlieren, die Spiele sind so eng. Rein von der Form her – wenn man die letzten fünf Spiele anschaut – hat Rapid die meisten Punkte geholt und jetzt im Spiel gegen Sturm die Nasenspitze vorne“, sagte Stranzl.

Der aktuelle ÖFB-U15-Co-Trainer stellte im selben Atemzug die grundsätzliche Qualitätsfrage in der ADMIRAL Bundesliga: „Man kann auch darüber diskutieren, ob sich das Niveau von oben nach unten reguliert hat oder von unten nach oben, dass die unteren Teams besser geworden sind.“

Herzog: „Die Spannung ist extrem“

Aktuell liegen in der Tabelle nur vier Punkte zwischen Leader Sturm und dem Fünften LASK. Diese Tatsache macht für Herzog den Reiz der Bundesliga in dieser Spielzeit aus.

„Es ist nach der Länderspielpause mit den zwei ÖFB-Testspielen schön, wenn wieder die richtige Spannung kommt. Es geht um den Meistertitel und gegen den Abstieg. Auch wenn gerade nicht die höchste Qualität vorhanden ist, ist die Spannung extrem. Und darauf freue ich mich schon wieder“, sagte Herzog.

DAB | Der Audiobeweis #274 mit Martin Stranzl

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Bild: GEPA