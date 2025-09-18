Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg am Samstag ab 16:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Ebenfalls am Samstag die Duelle Austria Wien – SV Ried und TSV Hartberg – WAC

Das Linzer Derby zwischen dem LASK und Blau-Weiß Linz ab 14:20 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Im späten Spiel am Sonntag trifft der GAK auf Tabellenführer Rapid – ab 16:30 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Im dritten Match am Sonntag empfängt der SCR Altach die WSG Tirol

Die Sky-Experten am Wochenende: Peter Pacult am Samstag sowie Andreas Herzog am Sonntag

Ein weiterer, spannender Spieltag steht in der ADMIRAL Bundesliga an. Bevor am Sonntag der LASK seinen Stadtrivalen, Blau-Weiß Linz, zum Linzer Stadtduell auf der Gugl empfängt, trifft am Samstag Meister Sturm auswärts auf Red Bull Salzburg. Zudem kann Tabellenführer Rapid am Sonntag seine ungeschlagene Serie in Graz gegen den GAK ausbauen. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Der Bundesliga-Sonntag mit dem Linzer Derby und Tabellenführer Rapid zu Gast beim GAK live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntag ist es so weit: Nach den Oberösterreich-Derbys kommt es zum direkten Duell der beiden Linzer Klubs. Der LASK empfängt Stadtrivale Blau-Weiß Linz auf der Gugl. Die Athletiker liegen nach der Niederlage in Altach auf dem vorletzten Tabellenplatz und wollen im Stadtduell ein Erfolgserlebnis feiern. Blau-Weiß geht hingegen mit Rückenwind in die Partie – dank des 3:0-Erfolgs gegen den GAK – und peilt direkt den zweiten Saisonsieg an. Fans können das Linzer Derby live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgen.

Im Sonntagabendspiel ist der Spitzenreiter aus Hütteldorf zu Gast bei Tabellenschlusslicht GAK. Rapid ist nach dem Sieg gegen die WSG Tirol unter Peter Stöger weiterhin ungeschlagen und will diese Serie auch in Graz fortsetzen. Ob das gelingt oder Ferdinand Feldhofer und seine Mannschaft die Überraschung schaffen, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Im dritten Sonntagsspiel empfängt der SCR Altach die WSG Tirol. Die Vorarlberger liegen nach dem Sieg gegen den LASK aktuell auf Rang drei – punktegleich mit den zweitplatzierten Salzburgern. Für die Tiroler bedeutete die Niederlage gegen Rapid hingegen das Ende ihrer ungeschlagenen Serie. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Ab 14:00 Uhr stimmen Moderator Michael Ganhör und Sky-Experte Andreas Herzog die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, die Vorberichterstattung für das Duell GAK gegen SK Rapid startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag reist Meister Sturm in die Mozartstadt zu Red Bull Salzburg. Die Bullen, die sich am vergangenen Spieltag mit 1:3 dem WAC geschlagen geben mussten, wollen mit einem Sieg den Abstand zu Rapid zumindest kurzfristig wieder verkürzen. Die Blackies hingegen möchten die Niederlage gegen die Wiener Austria vergessen machen und mit einem vollen Erfolg die Salzburger in der Tabelle überholen. Welchem Team sein Vorhaben gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfangen die Veilchen Aufsteiger Ried in Favoriten. Durch den Sieg gegen Sturm hat die Austria Selbstvertrauen getankt und will nun auch gegen Ried drei Punkte holen. Maximilian Senft und sein Team hingegen wollen nach der Niederlage gegen Hartberg zurück auf die Siegerstraße. Diese Partie gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Im dritten Samstagsspiel reist der WAC in die Südstadt zum TSV Hartberg. Beide Teams konnten ihr letztes Ligaspiel für sich entscheiden – doch wem gelingt es, an diesen Erfolg anzuknüpfen? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Jörg Künne und Sky-Experte Peter Pacult mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 20. September 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

FC Red Bull Salzburg – SK Puntigamer Strum Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FK Austria Wien – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky-Experte: Peter Pacult

Sonntag, 21. September 2025

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

LASK – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SCR Altach – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

Grazer AK 1902 – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky-Experte: Andreas Herzog

Beitragsbild: GEPA.