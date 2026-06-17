Sturm Graz komplettiert Trainerteam

Sturm Graz geht mit einer personellen Neuerung im Trainerstab in die bevorstehende Saison. Christoph Zellner übernimmt die neu geschaffene Funktion des Head of Performance, Michele Stock rückt vom Analysten zum Co-Trainer auf.

Zellner soll künftig als Schnittstelle zwischen Trainerteam, Athletikbereich, Ernährungsabteilung und medizinischem Team fungieren. Der 34-jährige Deutsche arbeitete bereits in der Vergangenheit mit Cheftrainer Fabio Ingolitsch zusammen. Zuletzt war er als Athletiktrainer im Nachwuchsbereich des Karlsruher SC tätig.

Neue Rolle für Stock

Michele Stock erhält innerhalb des Trainerteams erweiterte Aufgaben. Der bisherige Analyst wird künftig als Co-Trainer Analyse stärker in die tägliche Trainingsarbeit eingebunden und übernimmt zusätzliche Verantwortlichkeiten im sportlichen Bereich.

Sport-Geschäftsführer Michael Parensen bezeichnete Zellner in einer Aussendung als „absoluten Fachmann im Bereich Performance“. Stock nannte der Sturm-Sportchef „einen akribischen Arbeiter“.

(Red.)

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