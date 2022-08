Sturm Graz präsentiert Höjlund-Nachfolger

Der SK Sturm Graz hat einen Nachfolger für den abgewanderten Stürmer Rasmus Höjlund gefunden. Die Steirer vermeldeten am Dienstagabend die Verpflichtung des dänischen U21-Nationalteamspielers William Böving.

Der Angreifer kommt, so wie Höjlund damals, fix vom FC Kopenhagen nach Graz. Für den dänischen Hauptstadtklub absolvierte der 19-Jährige insgesamt 44 Pflichtspieleinsätze. Er erzielte dabei in der dänischen Superliga in 23 Einsätzen zwei Tore. Kolportiert werden 2,5 Millionen Euro an Ablösesumme. In Graz unterschreibt Böving einen Vertrag bis 2026.

Stürmer-Talent Höjlund wechselte am vergangenen Samstag zu Serie-A-Klub Atalanta Bergamo. Mit der kolportierten Ablösesumme von 17 Millionen Euro pulverisierten die Grazer den bisherigen internen Rekordverkauf Kelvin Yeboah (6,5 Mio.).

Sturm-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker sagt zum Transfer: „Ich bin absolut überzeugt davon, dass wir mit William wieder einen extrem spannenden und hochveranlagten Spieler für den SK Sturm gewinnen konnten, der durch die hervorragende Arbeit unseres Trainerteams um Christian Ilzer die nächste Stufe seiner Entwicklung erreichen kann.“

„Ich freue mich sehr, künftig für den SK Sturm auflaufen zu dürfen. Ich habe natürlich mit Rasmus Højlund über Sturm gesprochen und nur Gutes über den Verein erfahren. Ich denke, dass ich hier die perfekten Möglichkeiten vorfinde, mich als Spieler weiterzuentwickeln und freue mich sehr auf die bevorstehende Saison in der Europa League und auf die Spiele in Graz vor den Sturmfans“, sagt William Böving selbst über den Wechsel.

Beitragsbild: Imago