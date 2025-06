Sturm Graz verlängert mit U18-Teamstürmer

Richmond Osayantin verlängert seinen Vertrag bei Sturm II und läuft auch in Zukunft für die Grazer auf.

Sturm Graz gibt die Vertragsverlängerung mit dem 18-jährigen Angreifer Richmond Osayantin bekannt. Der gebürtige Grazer kam 2017 im Alter von zehn Jahren zum Klub und durchlief seither alle Nachwuchs-Abteilungen. In der abgelaufenen Zweitliga-Saison sammelte er in elf Spielen fünf Scorer – nun verlängert er in Graz.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen erklärt: „Richmond Osayantin ist ein weiterer, sehr talentierter Spieler aus der eigenen Akademie, der trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung in der 2. Liga und der UEFA Youth League sammeln konnte. Körperlich bringt er schon viel mit und wird nun weiterhin bei Sturm II Spielzeit erhalten, um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte in seiner Karriere zu gehen.“

Anfang Juni lief Osayantin zudem das erste Mal für die U18-Auswahl des ÖFB auf – er bestritt beide Testspiele gegen Finnland für rot-weiß-rot.

(Red./Sturm Graz) / Bild: GEPA