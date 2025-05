Sturm Graz verpflichtet neuen Angreifer

Sturm Graz hat die Verpflichtung von Angreifer Axel Kayombo bekannt gegeben. Der 19-Jährige Stürmer kommt vom Schweizer Meister FC Basel und unterschreibt laut Klubangaben einen „langfristigen Vertrag“.

Kayombo besitzt die kongolesisch-französische Doppelstaatsbürgerschaft und war in der vergangenen Spielzeit von Basel zum FC Stade-Lausanne-Ouchy in die zweite Schweizer Liga ausgeliehen. Dort erzielte er in 28 Spielen neun Tore und lieferte drei Vorlagen.

Beim FC Basel absolvierte Kayombo auch Spiele in der UEFA Youth League und sammelte außerdem internationale Erfahrung im U20-Nationalteam der DR Kongo.

Parensen: „Kayombo ein hochspannender Offensivspieler“

Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt zum Transfer: „Axel ist ein junger, hochspannender Offensivspieler mit viel Potenzial. Er bringt Tempo, Zielstrebigkeit und Abschlussstärke mit – viele der Eigenschaften, die wir für unser Spiel suchen. Er hat bereit in der abgelaufenen Saison beim FC Stade-Lausanne-Ouchy gezeigt, welche enorme Qualität er mit sich bringt. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass er noch großes Entwicklungspotenzial besitzt und wir ihm hier in Graz die perfekte Plattform bieten können, dieses zu erreichen. Wir freuen uns sehr, Axel in Graz begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit ihm zu arbeiten.“

Axel Kayombo sagt in einer ersten Vereinsaussendung: „Ich freue mich sehr, Teil des SK Sturm zu sein. Der Klub hat sich in den letzten Jahren großartig entwickelt, ist international vertreten und hat gezeigt, in Österreich regelmäßig um Titel mitspielen zu können. Ich bin von Natur aus ehrgeizig und die starken Leistungen, die der Verein in letzter Zeit gezeigt hat, haben mich davon überzeugt, dass dies das ideale Projekt für mich ist. Ich komme mit viel Lust, Bescheidenheit und der Überzeugung, dass meine Qualitäten gut zu der Philosophie von Sturm Graz passen, zum Verein. Vielen Dank für das in mich gesetzte Vertrauen und die Gelegenheit, künftig für Sturm Graz spielen zu dürfen.“

Bild: Sturm Graz