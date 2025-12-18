Sturm Graz verstärkt sich mit georgischen Offensivspieler

Der SK Sturm Graz hat erneut am Transfermarkt zugeschlagen. Nach der Rückkehr von Jusuf Gazibegovic verstärken sich die Steirer nun auch offensiv und verpflichten den georgischen Offensivspieler Gizo Mamageishvili.

Der 22-Jährige wechselt nach dem Auslaufen seines Vertrags beim georgischen Meister Iberia 1999 ablösefrei nach Graz und erhält einen langfristigen Vertrag. Mamageishvili war zuletzt Kapitän seines Klubs und kam in der abgelaufenen Saison der Erovnuli Liga in 34 Spielen auf sechs Tore und zehn Assists. Zudem durchlief er sämtliche Nachwuchsauswahlen Georgiens.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Gizo Mamageishvili ist ein flexibel einsetzbarer Offensivspieler, der eine sehr gute Technik besitzt, bereits in jungen Jahren als Führungsspieler und Kapitän vorangegangen ist und über die richtige Mentalität verfügt. Er wird mit Trainingsstart im Jänner zur Mannschaft stoßen, kommt mit dem Selbstvertrauen des soeben gewonnenen Meistertitels nach Graz und wird unserer Mannschaft eine weitere Facette hinzufügen. Wir freuen uns, dass sich Gizo trotz einer Vielzahl von anderen Angeboten für einen Wechsel nach Graz entschieden hat und darauf, seine Qualitäten am Platz zu sehen.“

Gizo Mamageishvili zu seinem Wechsel nach Graz: „Ich freue mich sehr, für einen österreichischen Topklub wie den SK Sturm zu unterschreiben. Keine Frage, Sturm war mir alleine schon durch Otar Kiteishvili ein Begriff, ich habe ihn natürlich sofort kontaktiert, als ich vom Interesse erfahren habe – er konnte mir nur Positives berichten. Ich freue mich sehr darauf, die Mannschaft kennenzulernen, im Jänner gemeinsam in die Vorbereitung zu starten und hart dafür zu arbeiten, erfolgreich zu sein.“

Foto: SK Sturm Graz