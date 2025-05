Sturm Graz vs. Red Bull Salzburg HEUTE LIVE bei Sky

Der Titelkampf geht in die heiße Phase und könnte spannender nicht sein. Bereits am Freitag (ab 19 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X!) begrüßt Tabellenführer Sturm die Bullen aus Salzburg in der Steiermark.

Die Blackies stehen dank Salzburgs Sieg gegen die Austria wieder an der Tabellenspitze. Ein dritter Triumph über die Mozartstädter im vierten Saisonduell wäre ein großer Schritt in Richtung Meistertitel. Die Salzburger träumen jedoch ebenfalls vom Titel, müssen dafür allerdings gewinnen. Diesen Hit sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Sky Experte Marc Janko kommentiert das Spiel an der Seite von David Eder.

Freitag, 9. Mai 2025

19:00 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

