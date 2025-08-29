Zweites Angebot da! Mainz will Böving

Der 1. FSV Mainz 05 will Stürmer William Böving von Meister Sturm Graz verpflichten – laut Sky-Informationen hat der deutsche Conference-League-Teilnehmer zwei Angebote für den Dänen abgegeben.

Etwa 2,5 Millionen Euro hat Mainz am gestrigen Donnerstagabend geboten, doch die Steirer lehnten umgehend ab. Demnach fordert Sturm aktuell mehr als drei Millionen Euro für den 22-Jährigen. Sein Vertrag läuft im Sommer 2026 aus.

Das zweite Angebot ist nach Sky-Infos nun da. Mainz bietet drei Millionen Euro plus Boni.

Böving ein wichtiger Offensivspieler für Sturm

Nach dem Sieg in den Conference-League-Playoffs gegen Rosenborg Trondheim und der Verletzung von Stürmer Benedict Hollerbach sehen die Deutschen offenbar noch Handlungsbedarf im Angriff.

In der vergangenen Saison kam Böving für Sturm Graz auf elf Tore und acht Vorlagen, in die laufende Spielzeit startete der Offensivspieler ebenfalls erfolgreich (drei Vorlagen in drei Bundesliga-Spielen).

Böving spielt seit Sommer 2022 in Österreich. Damals zahlten die „Blackies“ rund 2,2 Millionen Euro für den Angreifer.

(Red.)

Bild: GEPA