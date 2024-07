Sturm mit Remis gegen Monaco – GAK unterliegt Besiktas klar

Sturm Graz hat beim letzten Spiel im Trainingslager in Windischgarsten ein verdientes 2:2 gegen den französischen Spitzenklub AS Monaco geholt.

Nach einer feiner Einzelleistung von William Böving gingen die Grazer nach 20 Minuten in Führung. Der ehemalige Salzburger Takumi Minamino glich per Strafstoß aus (32.). Die erneute Führung für Sturm fiel ebenfalls vom Punkt, Mika Biereth verwandelte sicher zur 2:1-Pausenführung. Monacos Eliot Matazo sorgte in der 58. Minute mit einem präzisen Abschluss für den 2:2-Endstand.

Nach langer Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses gab Kjell Scherpen sein Comeback im Tor der Steirer. Am Dienstag testet die Ilzer-Elf noch gegen den FC Porto, ehe es im Cup am Samstag gegen Krems/Rehberg das erste Mal ernst wird.

GAK mit deutlicher Niederlage

Für den GAK war der türkische Spitzenklub Besiktas Istanbul am Ende eine Nummer zu groß.

Nach der frühen Grazer Führung durch Michael Lang (3.) drehten die Türken auf und lagen zur Pause dank Doppelpacker Hekimoglu, Rashica und Silva mit 4:1 in Führung. Weil Rashica für Beskitas ein weiteres Mal traf, stand am Ende eine 1:5-Niederlage für den Bundesliga-Aufsteiger zu Buche.

Am Freitag starten die Grazer mit einem Spiel in Velden in die erste ÖFB-Cup-Runde.

Bild: GEPA