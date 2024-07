Rapid holt Remis im Kracher gegen Milan

Der SK Rapid hat im Testspiel-Kracher gegen den italienischen Topklub AC Milan ein verdientes 1:1 geholt.

Trotz spielerischer Überlegenheit und den deutlichen besseren Chancen von Rapid waren es die Italiener, die eine Unachtsamkeit in der Rapid-Defensive eiskalt ausnutzten und in Führung gingen. Routinier Alessandro Florenzi war nach einer Hereingabe von links für die Rossoneri zur Stelle.

Rapid drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich und wurde belohnt. Eine Oswald-Hereingabe rutschte zu Furkan Demir durch, der aus kurzer Distanz zum viel umjubelten Ausgleich im Allianz-Stadion traf.

Rapid am Donnerstag in Polen gefordert

Im ersten Test des Tages hatten die Grün-Weißen unter Ausschluss der Öffentlichkeit einen 3:1-Sieg gegen die Admira eingefahren.

Erstmals ernst wird es für Rapid am kommenden Donnerstag in der 2. Qualifikationsrunde der Europa League auswärts gegen den polnischen Zweitligisten Wisla Krakau. Danach wartet am Sonntag im ÖFB-Cup ein Duell mit Neusiedl auf die Klauß-Elf.

Bild: GEPA