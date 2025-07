Sturm mit spätem Remis – WAC in Torlaune

Die Bundesligisten SK Sturm Graz, WAC und Blau-Weiß Linz absolvierten am späten Samstagnachmittag weitere Vorbereitungsspiele – mit unterschiedlichen Ergebnissen.

Sturm Graz kam in Gabersdorf gegen den slowenischen Erstligisten NS Mura zu einem 2:2. Die Grazer starteten stark und gingen durch Neuzugang Rozga bereits in der 6. Minute in Führung. Nach der Pause drehte Mura mit einem Doppelschlag (56., 62.) das Spiel, ehe Horvat in der 89. Minute gegen seinen Ex-Verein noch zum Ausgleich traf.

WAC mit Torfestival

Der Wolfsberg AC präsentierte sich dagegen in Torlaune: Die Wölfe fertigten Zweitligist Kapfenberg klar mit 7:1 ab. Besonders erfreulich: Sieben verschiedene Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein – Koijzek, Renner, Gattermayer, Pink, Wimmer, Agyemang und Zukic.

Blau-Weiß Linz musste sich hingegen dem tschechischen Topklub Slavia Prag knapp mit 0:1 geschlagen geben. In einem über weite Strecken umkämpften Spiel mit insgesamt sechs Gelben Karten sorgte Zmrzly in der 71. Minute für den einzigen Treffer der Partie. Kurz vor Schluss vergab Huskovic noch die beste Ausgleichschance.

(Red.) Foto: GEPA