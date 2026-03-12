Sturm-Mittelfeldmann vollzieht Nationenwechsel

Nach Carney Chukwuemeka und Paul Wanner wechselt der nächste Spieler die Nation. Sturm-Winterneuzugang Ryan Fosso wird in Zukunft für Kamerun auflaufen.

Der 23-Jährige spielte für die Schweizer U20 und U21-Nationalmannschaft, wo er fünf Mal zum Einsatz kam. Fosso, der in Lugano geboren wurde, verbrachte seine Jugend unter anderem beim FC Bulle und Young Boys Bern, ehe er 2024 zu Fortuna Sittard wechselte. Seit Jänner 2026 spielt der Neo-Kameruner für Sturm Graz, wo er bislang fünf Mal zum Einsatz kam.

Kamerun kam Ende 2025 in Negativschlagzeilen, nachdem Verbandschef Samuel Eto’o den umstrittenen Trainer Marc Brys entließ, David Pagou als neuen Teamchef einstellte und es zu Streitigkeiten rund um die Entlassung von Brys kam.

Bild: GEAP