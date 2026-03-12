Sturm-Mittelfeldmann vollzieht Nationenwechsel
Nach Carney Chukwuemeka und Paul Wanner wechselt der nächste Spieler die Nation. Sturm-Winterneuzugang Ryan Fosso wird in Zukunft für Kamerun auflaufen.
Der 23-Jährige spielte für die Schweizer U20 und U21-Nationalmannschaft, wo er fünf Mal zum Einsatz kam. Fosso, der in Lugano geboren wurde, verbrachte seine Jugend unter anderem beim FC Bulle und Young Boys Bern, ehe er 2024 zu Fortuna Sittard wechselte. Seit Jänner 2026 spielt der Neo-Kameruner für Sturm Graz, wo er bislang fünf Mal zum Einsatz kam.
Kamerun kam Ende 2025 in Negativschlagzeilen, nachdem Verbandschef Samuel Eto’o den umstrittenen Trainer Marc Brys entließ, David Pagou als neuen Teamchef einstellte und es zu Streitigkeiten rund um die Entlassung von Brys kam.
Aktuelle ADMIRAL Bundesliga Videos
Weimann und Antiste auch nächste Saison bei Rapid? Das sagt Katzer
„Wir müssen uns gegenseitig wertschätzen“: Thorup über Rapid-Fans
Rapids Ziele für die Meistergruppe? Das sagt Hoff Thorup
„Neue Energie und Frische“: Hoff Thorup lobt Nunoo
Druck beim SK Rapid? Thorup: „Wird immer da sein“
Katzer über VAR: „Prinzipiell eine gute Sache“
Verletzungsprobleme beim SK Rapid – Katzer: „Haben viele Dinge geändert“
„Müssen mehr Chancen kreieren“: Thorup vor Partie gegen Salzburg
„Vieles möglich“: Katzer gibt Ziel für Meistergruppe aus
Die Skylights der 22. Runde
Bild: GEAP