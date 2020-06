Sturm-Trainer El Maestro für vier Spiele gesperrt

Sturm Graz muss in den nächsten vier Spielen der Tipico Bundesliga ohne Trainer Nestor El Maestro auskommen. Eine im Herbst ursprünglich bedingt ausgesprochene Funktionssperre von einem Monat wegen unsportlichem Verhalten und Beleidigung wurde vom Senat 1 am Freitag widerrufen. Sie wurde wegen des dichten Spielplans nach der Corona-Pausa aber in eine Funktionssperre von vier Spielen umgewandelt. El Maestro muss zudem eine Geldstrafe von 2.000 Euro zahlen.

Urteile Senat 1:

Lukas Spendlhofer (@SKSturm): 1 Spiel Sperre.

Nestor El Maestro (Trainer @SKSturm): die bedingte Strafe vom 23.09.19 wird widerrufen: 500 Euro Geldstrafe, Funktionssperre wird von 4 Wochen auf 4 Pflichtspiele umgewandelt. + weitere 2.000 Euro Geldstrafe.

Der 37-Jährige hatte am Mittwoch im Liga-Heimspiel gegen Meister Red Bull Salzburg (1:5) den Schiedsrichter beschimpft und dafür die Rote Karte gesehen. Mit einem ähnlichen Vergehen war er bereits im September gegen Mattersburg negativ aufgefallen.

Nach einem Foul von Salzburgs Dominik Szoboszlai an Sturm-Spieler Lukas Jäger in der 18. Minute rastete der 37-Jährige am vergangenen Mittwoch aus und schrie lauthals in Richtung Schiedsrichter Harald Lechner: „Hast du keine Eier, oder was? Hast du keine Eier? Hey! Hey Schiedsrichter! das ist Rot! No fucking balls! Fuck off! Ihr traut Euch gar nichts!“

Der Referee zeigte dem Sturm-Coach folgerichtig die Rote Karte. Damit ist El Maestro der erste Trainer in der Tipico Bundesliga, der mit Rot ausgeschlossen wurde. Danach mussten auch noch Lukas Spendlhofer mit Rot (24.) und Isaac Donkor (71./Gelb-Rot) frühzeitig vom Platz.

