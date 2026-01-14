Sturm und GAK einigen sich auf gemeinsames Stadionprojekt

Die Grazer Bundesligisten Sturm und GAK wollen gemeinsam einen umfangreichen Umbau des Liebenau-Stadions bewerkstelligen.

Der Plan sieht eine Modernisierung und Anhebung der Kapazität auf 20.000 Fans vor. Die Kosten werden von den Clubs auf 95 Mio. Euro geschätzt, wobei je 37,5 von Stadt und Land kommen sollen. 20 Mio. Euro würden die Vereine beisteuern, erklärten die Clubchefs Christian Jauk (Sturm) und Rene Ziesler (GAK). Von der Politik gab es dazu vorerst keine Reaktion.

Jauk sprach in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ziesler von einem „historischen Tag“ und einem „Meilenstein“. Beide Vereine hätten „wochenlang sehr diskret und vertrauensvoll am gemeinsamen Ziel gearbeitet“. Ziesler meinte, man habe „abseits der sportlichen Konkurrenz die bestmögliche Lösung gefunden. Jetzt hoffen wir auf politischer Ebene auf Unterstützung.“ Jauk ergänzte, man befinde sich mit den Entscheidungsträgern „in gutem, konstruktivem Austausch“.

Kein konkreter Zeitplan

Für das Projekt präsentierten Sturm und der GAK „vier Eckpfeiler“, die unter anderem vorsehen, dass man das Stadion gemeinsam als Eigentümer betreiben wolle – nach dem Vorbild von Rapid oder des LASK. Es soll eine gemeinsame Errichter- und Betreibergesellschaft gegründet werden, an der Sturm und der GAK zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Durch diese Vorgehensweise sollten bereits bei der Errichtung Einsparungen im zweistelligen Millionenbereich erzielt werden, die sich im Betrieb fortsetzen, hieß es.

Ein konkreter Zeitplan für das Projekt wurde nicht genannt. Die finanzielle Situation der Stadt Graz, in der voraussichtlich im September ein neuer Gemeinderat gewählt wird, gilt als angespannt.