Sturm und Kappaurer gewinnen Staatsmeisterschaften in Riesentorlauf und Slalom

Joshua Sturm hat sich bei den Alpinski-Staatsmeisterschaften nach dem Titel im Riesentorlauf auch jenen im Slalom geholt. Der Tiroler setzte sich am Sonntag in Spital am Pyhrn vor seinen näheren Landsleuten Fabio Gstrein und Dominik Raschner durch. Die Vorarlbergerin Elisabeth Kappaurer gewann in Hinterstoder den Riesentorlauf-Titel vor der Kärntnerin Katharina Truppe und ihrer Schwester Magdalena Kappaurer.

„Das Podest mit meiner Schwester teilen zu können, ist natürlich eine geniale Sache“, sagte Elisabeth Kappaurer. Sturm erklärte, dass „diese Titel eine hohe Wertigkeit“ für ihn haben.

(APA) / Bild: GEPA