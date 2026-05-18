Sturm verabschiedet Spieler-Quartett um Hierländer

Der SK Sturm Graz gibt den Abschied von gleich vier Spielern bekannt: Neben Kapitän Stefan Hierländer verlassen auch Jusuf Gazibegovic, Matteo Bignetti sowie Rory Wilson den Vizemeister.

Während bei Hierländer, der gestern nochmals mit einem sehenswerten Freistoßtor gegen Rapid glänzte, sowie bei Goalie Bignetti die Verträge auslaufen werden, kehren Gazibegovic sowie Wilson nach dem Ende ihrer Leihen zu ihren Stammvereinen zurück. Der Abgang von Eigenbauspieler Bignetti hatte sich gemäß Sky-Infos bereits in den letzten Wochen abgezeichnet.

Hierländer-Abschied von Sturm mit Traumtor

Der bosnische Außenverteidiger kehrt damit zumindest vorerst zum 1. FC Köln zurück und beendet seine Graz-Rückkehr nun nach elf Ligaspielen. Wilson kam indes überhaupt nur auf 23 Erstliga-Einsatzminuten und ist künftig wieder Teil der U21-Auswahl von Aston Villa.

Darüber hinaus verlassen auch Co-Trainer Sargon Duran sowie Performance-Analyst Christoph Glashüttner den Verein.

(Red.)

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