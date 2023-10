„Sturm zeigt sein bestes Gesicht“: Die Italienischen Pressestimmen zum Blackies-Remis gegen Atalanta

Mit Willensstärke und Leidenschaft hat Sturm Graz in Unterzahl dem großen Favoriten Atalanta Bergamo einen Punkt abgeknöpft. Die ab der 52. Minute dezimierten Steirer machten am Donnerstag im Heimspiel gegen den italienischen Spitzenclub einen 1:2-Pausenrückstand wett und schafften dank eines Elfmeter-Tors von Szymon Wlodarczyk (80.) ein 2:2.

Das sind die italienischen Pressestimmen zum Europa-League-Spiel zwischen Sturm Graz und Atalanta Bergamo:

„Gazzetta dello Sport“: „Eine verschwendete Gelegenheit für Atalanta Bergamo, das in Graz hätte gewinnen können und müssen. In Unterzahl zeigt Sturm Graz sein bestes Gesicht. Das Unentschieden ist der faire Ausgang eines Matches zwischen Atalanta, das manchmal Mangel an Persönlichkeit bezeugt, und Sturm, das bis zuletzt nach dem Sieg jagt“.

„Corriere dello Sport“: „Wenige Torgelegenheiten, die schlecht genutzt werden, und ein langsames Spieltempo ermöglichen es den Hausherren, Atalanta unter Druck zu setzen, das zu leichtsinnig und unkonzentriert spielt: Eine verschwendete Gelegenheit für die Lombarden“.

„Tuttosport“: „Atalanta kann sich beim Auswärtsspiel gegen Sturm Graz nicht behaupten. Ein Doppelpack Muriels genügt nicht, um die zähen Österreicher zu zähmen“.

„Corriere della Sera“: „Am Abend des österreichischen Nationalfeiertags war es bereits geschrieben, dass Atalanta sich gegen Sturm Graz nicht behaupten würde. Coach Ilzer setzt die besten Spieler ein, während Atalantas Stars nicht glänzen“.

„Il Messaggero“: „Atalanta verschwendet eine Erfolgschance in Graz. Trotz der Unterzahl von Sturm gerät der Club aus Bergamo ins Schwanken. Atalanta verliert sich allmählich und die Österreicher profitieren vom Mangel an Persönlichkeit von Gasperinis Truppe“

(APA)

Bild: GEPA