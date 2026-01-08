Sturmtief Elli gefährdet deutsche Ligaspiele zum Jahresstart

Das Sturmtief Elli könnte den Frühjahrsauftakt in der deutschen Fußball-Bundesliga durcheinanderbringen.

„Wir beobachten die Wettersituation und stehen mit den Beteiligten im Austausch“, sagte ein Sprecher der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Donnerstag. Aktuell sei mit Absagen noch nicht zu rechnen. Am Freitag und Samstag wird vor allem im Norden und in Berlin ein heftiges Winterwetter mit Sturm, Schnee und Eisregen erwartet.

„Angesichts der Wetterlage können wir nicht dafür garantieren, dass das Spiel unter den gegebenen Umständen stattfinden kann“, schrieb der FC St. Pauli in einer Stellungnahme auf seiner Internetseite. Man unternehme zwar „das Möglichste“, damit das Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) ausgetragen werden könne. „Der Verein muss allerdings abwarten, wie sich die Wetterlage entwickelt und ob es weitere heftige Schneefälle geben wird.“

Ähnlich ist die Lage in Bremen, wo am Samstagnachmittag das Werder-Heimspiel gegen die 1899 Hoffenheim von Trainer Christian Ilzer stattfinden soll. Dafür engagierte der Heimclub 50 zusätzliche Mitarbeiter. In Bremen und Hamburg bleiben wegen des Sturmtiefs am Freitag die Schulen geschlossen. Der Deutsche Wetterdienst hat wegen der vorhergesagten Schneefälle und des stürmischen Wetters mit Böen bis zu 70 Kilometern pro Stunde eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Zum Auftakt treffen am Freitag in Frankfurt die Eintracht und Borussia Dortmund aufeinander, die Partie soll plangemäß stattfinden.

