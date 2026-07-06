Sturz beim Feiern: England-Star „schwer“ verletzt im Krankenhaus

Inmitten der Feierlichkeiten nach dem Einzug ins WM-Viertelfinale hat sich England-Mittelfeldspieler Jordan Henderson offenbar schwer am Arm verletzt. Der 36-Jährige sprang nach dem 3:2 über Gastgeber Mexiko über eine Werbebande und stürzte dabei unglücklich. „Er hat sich das Handgelenk verletzt. Er befindet sich derzeit im Krankenhaus. Es handelt sich um eine ziemlich ernste Verletzung“, sagte Trainer Thomas Tuchel.

Auf den Bildern aus dem Stadioninnenraum in Mexiko-Stadt war Henderson auf einer Trage zu sehen, er wurde mit Sauerstoff versorgt, seine Teamkollegen schirmten ihn ab. Zunächst hatte er noch mit den Spielern und den Fans in der Kurve gefeiert, auf dem Rückweg auf den Platz passierte offenbar der Unfall.

England fehlen gegen Norwegen drei Spieler

Henderson stand im Turnierverlauf bislang nur in der Schlussphase des letzten Gruppenspiels gegen Panama (2:0) auf dem Feld. Der deutsche Trainer Tuchel hatte den Routinier vom FC Brentford überraschend in den Kader berufen. England fehlen im Viertelfinale gegen Norwegen am Samstag (23.00 Uhr MESZ) bereits Jarell Quansah nach der Roten Karte gegen Mexiko und Reece James, der sich bereits im englischen Eröffnungsspiel verletzt hatte.