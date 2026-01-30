Stuttgart fordert Celtic: Die Duelle der EL-Playoffs im Überblick

Der VfB Stuttgart bekommt es in den Playoffs der Europa League mit dem schottischen Meister Celtic Glasgow zu tun.

Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Der VfB, der die Ligaphase als Elfter abschloss, muss zunächst auswärts ran und darf sich auf eine stimmungsvolle Kulisse im Celtic Park freuen. Das Rückspiel steigt dann in Schwaben. Ausgetragen wird die Zwischenrunde am 19. und 26. Februar.

Bereits im Achtelfinale steht der SC Freiburg, der sich als Siebter ein Direktticket für die Runde der letzten 16 sicherte. Die Breisgauer bekommen es Mitte März mit dem Sieger des Duells zwischen Dinamo Zagreb und KRC Genk oder dem Gewinner der Begegnung zwischen Brann Bergen und dem FC Bologna. Das Achtelfinale wird am 27. Februar ausgelost.

Die Auslosung der Playoffs im Überblick:

Brann Bergen – FC Bologna

Dinamo Zagreb – KRC Genk

Ludogorez Rasgrad – Ferencvaros Budapest

Celtic Glasgow – VfB Stuttgart

Panathinaikos Athen – Viktoria Pilsen

Fenerbahce Istanbul – Nottingham Forest

PAOK Saloniki – Celta Vigo

OSC Lille – Roter Stern Belgrad

Europa-League-Spielplan 2025/26: Road to Istanbul

Achtelfinale: 12. und 19. März 2026

Viertelfinale: 9. und 16. April 2026

Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2026

Finale: 20. Mai 2026

(SID/Red.) / Bild: Imago