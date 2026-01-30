Stuttgart fordert Celtic: Die Duelle der EL-Playoffs im Überblick
Der VfB Stuttgart bekommt es in den Playoffs der Europa League mit dem schottischen Meister Celtic Glasgow zu tun.
Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Der VfB, der die Ligaphase als Elfter abschloss, muss zunächst auswärts ran und darf sich auf eine stimmungsvolle Kulisse im Celtic Park freuen. Das Rückspiel steigt dann in Schwaben. Ausgetragen wird die Zwischenrunde am 19. und 26. Februar.
Bereits im Achtelfinale steht der SC Freiburg, der sich als Siebter ein Direktticket für die Runde der letzten 16 sicherte. Die Breisgauer bekommen es Mitte März mit dem Sieger des Duells zwischen Dinamo Zagreb und KRC Genk oder dem Gewinner der Begegnung zwischen Brann Bergen und dem FC Bologna. Das Achtelfinale wird am 27. Februar ausgelost.
Die Auslosung der Playoffs im Überblick:
Brann Bergen – FC Bologna
Dinamo Zagreb – KRC Genk
Ludogorez Rasgrad – Ferencvaros Budapest
Celtic Glasgow – VfB Stuttgart
Panathinaikos Athen – Viktoria Pilsen
Fenerbahce Istanbul – Nottingham Forest
PAOK Saloniki – Celta Vigo
OSC Lille – Roter Stern Belgrad
Europa-League-Spielplan 2025/26: Road to Istanbul
Achtelfinale: 12. und 19. März 2026
Viertelfinale: 9. und 16. April 2026
Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2026
Finale: 20. Mai 2026
(SID/Red.) / Bild: Imago