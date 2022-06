Stuttgart holt ÖFB-Juwel

Christopher Olivier verlässt im Sommer die Akademie Vorarlberg und wechselt in den Nachwuchs des VfB Stuttgart. Der 16-Jährige soll beim deutschen Bundesliga-Klub vorerst in der U17 zum Einsatz kommen.

Der Offensivspieler hat auch ein Probetraining in Hoffenheim absolviert, sich allerdings für die Schwaben entschieden. Olivier hat in Stuttgart einen Dreijahresvertrag unterschrieben. „Ich will Profi werden. Auf diesem Weg ist das sicher der nächste Schritt“, sagte der Youngster in der „Krone“.

In der aktuellen Saison hat Olivier in der U16-Jugendliga in 23 Partien 18 Tore erzielt. Nur Rapids Jovan Zivkoic (25 Tore) hat mehr Tore geschossen.

(red.)

Bild: GEPA