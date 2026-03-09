Stuttgart startet Vertragsgespräche mit Top-Verdiener Zagadou

Sein Vertrag läuft im anstehenden Sommer aus. Eine Verlängerung wäre für Dan-Axel Zagadou beim VfB Stuttgart möglich, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen.

Denn aktuell zählt der Verteidiger im Kader der Schwaben zu den Top-5-Verdienern und der VfB will stark auf das Gehaltsfüge achten.

Zagadou ist immer wieder vom Verletzungspech verfolgt, kam in dieser Saison für Stuttgart auf bislang lediglich 179 Minuten in vier Pflichtspielen für die Profi-Mannschaft. Zudem bestritt der 26-Jährige drei Partien und für die VfB-Reserve in der 3. Liga – erzielte sogar ein Tor.

Nach Sky Sport Informationen hat der aktuell Tabellenvierte der Bundesliga dennoch jetzt die Gespräche über eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages gestartet. Dabei ist eine Ausweitung des Arbeitspapiers möglich, aber nur zu sehr leistungsbezogenen Bezügen.

Verletzungsanfällig & starke Konkurrenz

Der französische Innenverteidiger gilt als Führungsspieler in der Kabine. Aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit und der starken Konkurrenz auf seiner Position – Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Ramon Hendriks, Luca Jaquez, Ameen Al-Dakhil – sind Stammplatz und regelmäßige Einsätze alles andere als garantiert.

Zagadou stammt aus der Jugendabteilung von Paris Saint-Germain, war in 2017 ablösefrei zu Borussia Dortmund gewechselt. Nach fünf Jahren ließ der BVB ihn im Sommer 2022 ziehen. Der VfB nahm den Franzosen im darauffolgenden September auf und stattete den Abwehrmann mit einem Vierjahresvertrag aus.

(skysport.de – Dennis Bayer und Luca Sixtus) Foto: Imago