Stuttgart und Hannover in Torlaune – KSC bangt um Klassenerhalt

Der VfB Stuttgart ist im Aufstiegsrennen der 2. deutschen Fußball-Bundesliga wieder auf den zweiten Tabellenplatz vorgerückt. Eine umgekrempelte VfB-Elf mit dem österreichischen U21-Teamstürmer Sasa Kalajdzic in der Startelf gewann am Mittwochabend gegen den SV Sandhausen mit Martin Fraisl im Tor mit 5:1 (4:0).

Nicolas Gonzalez (12., 31./Foulelfmeter), Gonzalo Castro (20.), Tim Kister per Eigentor (28.) und Hamadi Al Ghaddioui (90.+4) sorgten in einer einseitigen Partie für den höchsten Saisonsieg des VfB. Enrique Pena Zauner (69.) verkürzte für die Gäste aus Sandhausen. Die Schwaben nehmen einen Punkt Vorsprung vor dem Hamburger SV auf dem Relegationsrang und drei Zähler mehr als der 1. FC Heidenheim auf dem Nicht-Aufstiegsrang vier mit in die beiden abschließenden Spieltage.

Karlsruhe in Not