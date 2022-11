via

Der Wiener Mensur Suljovic ist beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton in der Gruppenphase ausgeschieden.

Der 50-Jährige unterlag dem niederländischen Gruppensieger Danny Roppert 4:5. Davor war Suljovic dem Australier Simon Whitlock 2:5 unterlegen, gegen Christian Perez von den Philippinen hatte er 5:2 gewonnen. Das reichte nur zu Gruppenplatz drei, die Top zwei stiegen in das Achtelfinale auf.

