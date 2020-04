Sumann “häckelt” Landertinger: “Als Vollpfeife gekommen, …”

Dominik Landertinger gab am gestrigen Sonntag seinen Rücktritt vom aktiven Biathlonsport bekannt. Mit neun Medaillen bei Großereignissen (4 x Olympia, 5 x Weltmeisterschaften) ist der 32-Jährige bei Großereignissen der erfolgreichste ÖSV-Biathlet aller Zeiten.

Heute hat sich nun auch sein langjähriger Teamkollege und Freund Christoph Sumann zum Rückzug des Massenstart-Weltmeisters 2009 geäußert. Auf seiner Facebook-Seite schrieb der 44-Jährige: “Landi…es war mir eine Ehre und Freude dass ich dich einige Jahre habe begleiten dürfen!!! Wir haben gemeinsam gefeiert,gemeinsam gejammert, aber vor allem gemeinsam gelacht! Du hast mich an meine Grenzen gehen lassen und hast mich besser gemacht! Du bist als Vollpfeife gekommen,und gehst als Champion!!!! Meso, wir haben schlussendlich was gemacht aus ihm! Auf den Punkt abzuliefern,das wird dir wohl keiner so schnell nachmachen!!!! Du bist ein Monster….aber vor all bist du ein Freund! Ich wünsche dir nur das Allerbeste für deine Zukunft!!!! Jetzt ist endlich Zeit für ein gemeinsames, gepflegtes Bierchen!”

“Phänomen” Landi schnappt Sumann 2009 Gold weg

Damals in Pyeongchang schnappte der 20-jährige Landertinger seinem 12 Jahre älteren Kumpel die Goldmedaille um neun Sekunden weg.

“Landi ist einfach ein Phänomen. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt und Silber gewonnen – nicht Gold verloren. Das entschädigt für alles, was man in einem Sportler-Leben auf sich nimmt”, meinte Christoph Sumann, der sich hinter seinem Kollegen über Silber freute, nach dem Rennen.

Seit Sommer 2008 trainierte Landertinger mit den Routiniers Sumann, Daniel Mesotitsch und Fritz Pinter, die sich Gösweiner angeschlossen haben. “Er hat sich noch am Siegespodest dafür bedankt, mit uns trainieren zu dürfen. Das zeigt, wie bescheiden er geblieben ist”, erklärte Sumann damals. Das erklärt wohl auch den kleinen Seitenhieb als “Vollpfeife”, aus der Meso (Daniel Mesotitsch) Sumann selbst “was gemacht haben.”

