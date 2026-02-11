Logout
Am Donnerstag steht bei den Olympischen Spielen 2026 der Super-G der Damen auf dem Programm - Die Startliste
Olympia 2026

Super-G der Damen bei Olympia: Die Startliste im Überblick

Am Donnerstag steht bei den Olympischen Spielen 2026 der Super-G der Damen auf dem Programm. Kann jemand aus dem ÖSV-Quartett die erhoffte Medaille holen? Die Startliste im Überblick.

Eröffnet wird das Rennen um 11:30 Uhr von der Schweizerin Malorie Blanc. Als erste Österreicherin geht mit Startnummer vier Mirjam Puchner ins Rennen. Etwas später folgt Cornelia Hütter mit der Startnummer zehn. Teamkombi-Olympiasiegerin Arianne Rädler startet mit der Nummer zwölf ins Rennen. Nina Ortlieb folgt erst etwas später als letzte ÖSV-Läuferin mit der Startnummer 23.

Insgesamt gehen am Donnerstag im Super-G der Damen 43 Athletinnen an den Start.

Super-G der Damen: Die Startliste im Überblick

Startliste

Startnummer Name Nation
1 Malorie Blanc Schweiz
2 Laura Pirovano Italien
3 Kira Weidle-Winkelmann Deutschland
4 Mirjam Puchner Österreich
5 Corinne Suter Schweiz
6 Federica Brignone Italien
7 Emma Aicher Deutschland
8 Ester Ledecka Tschechien
9 Sofia Goggia Italien
10 Cornelia Hütter Österreich
11 Elena Curtoni Italien
12 Ariane Rädler Österreich
13 Kajsa Vickhoff Lie Norwegen
14 Alice Robinson Neuseeland
15 Romane Miradoli Frankreich
16 Camille Cerutti Frankreich
17 Ilka Stuhec Slowenien
18 Keely Cashman USA
19 Breezy Johnson USA
20 Laura Gauche Frankreich
21 Mary Bocock USA
22 Jacqueline Wiles USA
23 Nina Ortlieb Österreich
24 Janine Schmitt Schweiz
25 Valerie Grenier Kanada
26 Maryna Gasienica-Daniel Polen
27 Elvedina Muzafereja Bosnien und Herzegowina
28 Delia Durrer Schweiz
29 Julia Pleshkova AIN
30 Rosa Pohjolainen Finnland
31 Barbora Novakova Tschechien
32 Jordina Caminal Santure Andorra
33 Elisa Maria Negri Tschechien
34 Cassidy Gray Kanada
35 Francesca Baruzzi Farriol Argentinien
36 Anastasiia Shepilenko Ukraine
37 Matilde Schwencke Chile
38 Alena Labastova Tschechien
39 Nicole Begue Argentinien
40 Rebeka Jancova Slowakei
41 Alexandra Skorokhodova Kasachstan
42 Kiana Kryeziu Kosovo
43 Sarah Schleper Mexiko
Werbung

Bild: GEPA