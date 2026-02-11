Super-G der Damen bei Olympia: Die Startliste im Überblick
Am Donnerstag steht bei den Olympischen Spielen 2026 der Super-G der Damen auf dem Programm. Kann jemand aus dem ÖSV-Quartett die erhoffte Medaille holen? Die Startliste im Überblick.
Eröffnet wird das Rennen um 11:30 Uhr von der Schweizerin Malorie Blanc. Als erste Österreicherin geht mit Startnummer vier Mirjam Puchner ins Rennen. Etwas später folgt Cornelia Hütter mit der Startnummer zehn. Teamkombi-Olympiasiegerin Arianne Rädler startet mit der Nummer zwölf ins Rennen. Nina Ortlieb folgt erst etwas später als letzte ÖSV-Läuferin mit der Startnummer 23.
Insgesamt gehen am Donnerstag im Super-G der Damen 43 Athletinnen an den Start.
|Startnummer
|Name
|Nation
|1
|Malorie Blanc
|Schweiz
|2
|Laura Pirovano
|Italien
|3
|Kira Weidle-Winkelmann
|Deutschland
|4
|Mirjam Puchner
|Österreich
|5
|Corinne Suter
|Schweiz
|6
|Federica Brignone
|Italien
|7
|Emma Aicher
|Deutschland
|8
|Ester Ledecka
|Tschechien
|9
|Sofia Goggia
|Italien
|10
|Cornelia Hütter
|Österreich
|11
|Elena Curtoni
|Italien
|12
|Ariane Rädler
|Österreich
|13
|Kajsa Vickhoff Lie
|Norwegen
|14
|Alice Robinson
|Neuseeland
|15
|Romane Miradoli
|Frankreich
|16
|Camille Cerutti
|Frankreich
|17
|Ilka Stuhec
|Slowenien
|18
|Keely Cashman
|USA
|19
|Breezy Johnson
|USA
|20
|Laura Gauche
|Frankreich
|21
|Mary Bocock
|USA
|22
|Jacqueline Wiles
|USA
|23
|Nina Ortlieb
|Österreich
|24
|Janine Schmitt
|Schweiz
|25
|Valerie Grenier
|Kanada
|26
|Maryna Gasienica-Daniel
|Polen
|27
|Elvedina Muzafereja
|Bosnien und Herzegowina
|28
|Delia Durrer
|Schweiz
|29
|Julia Pleshkova
|AIN
|30
|Rosa Pohjolainen
|Finnland
|31
|Barbora Novakova
|Tschechien
|32
|Jordina Caminal Santure
|Andorra
|33
|Elisa Maria Negri
|Tschechien
|34
|Cassidy Gray
|Kanada
|35
|Francesca Baruzzi Farriol
|Argentinien
|36
|Anastasiia Shepilenko
|Ukraine
|37
|Matilde Schwencke
|Chile
|38
|Alena Labastova
|Tschechien
|39
|Nicole Begue
|Argentinien
|40
|Rebeka Jancova
|Slowakei
|41
|Alexandra Skorokhodova
|Kasachstan
|42
|Kiana Kryeziu
|Kosovo
|43
|Sarah Schleper
|Mexiko
