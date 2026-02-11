Super-G der Damen bei Olympia: Die Startliste im Überblick

Am Donnerstag steht bei den Olympischen Spielen 2026 der Super-G der Damen auf dem Programm. Kann jemand aus dem ÖSV-Quartett die erhoffte Medaille holen? Die Startliste im Überblick.

Eröffnet wird das Rennen um 11:30 Uhr von der Schweizerin Malorie Blanc. Als erste Österreicherin geht mit Startnummer vier Mirjam Puchner ins Rennen. Etwas später folgt Cornelia Hütter mit der Startnummer zehn. Teamkombi-Olympiasiegerin Arianne Rädler startet mit der Nummer zwölf ins Rennen. Nina Ortlieb folgt erst etwas später als letzte ÖSV-Läuferin mit der Startnummer 23.

Insgesamt gehen am Donnerstag im Super-G der Damen 43 Athletinnen an den Start.

Super-G der Damen: Die Startliste im Überblick

Startliste

Startnummer Name Nation 1 Malorie Blanc Schweiz 2 Laura Pirovano Italien 3 Kira Weidle-Winkelmann Deutschland 4 Mirjam Puchner Österreich 5 Corinne Suter Schweiz 6 Federica Brignone Italien 7 Emma Aicher Deutschland 8 Ester Ledecka Tschechien 9 Sofia Goggia Italien 10 Cornelia Hütter Österreich 11 Elena Curtoni Italien 12 Ariane Rädler Österreich 13 Kajsa Vickhoff Lie Norwegen 14 Alice Robinson Neuseeland 15 Romane Miradoli Frankreich 16 Camille Cerutti Frankreich 17 Ilka Stuhec Slowenien 18 Keely Cashman USA 19 Breezy Johnson USA 20 Laura Gauche Frankreich 21 Mary Bocock USA 22 Jacqueline Wiles USA 23 Nina Ortlieb Österreich 24 Janine Schmitt Schweiz 25 Valerie Grenier Kanada 26 Maryna Gasienica-Daniel Polen 27 Elvedina Muzafereja Bosnien und Herzegowina 28 Delia Durrer Schweiz 29 Julia Pleshkova AIN 30 Rosa Pohjolainen Finnland 31 Barbora Novakova Tschechien 32 Jordina Caminal Santure Andorra 33 Elisa Maria Negri Tschechien 34 Cassidy Gray Kanada 35 Francesca Baruzzi Farriol Argentinien 36 Anastasiia Shepilenko Ukraine 37 Matilde Schwencke Chile 38 Alena Labastova Tschechien 39 Nicole Begue Argentinien 40 Rebeka Jancova Slowakei 41 Alexandra Skorokhodova Kasachstan 42 Kiana Kryeziu Kosovo 43 Sarah Schleper Mexiko

Bild: GEPA