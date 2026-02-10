Super-G der Herren bei Olympia: Die Startliste im Überblick

Am Mittwoch steht bei den Olympischen Spielen 2026 der Super-G der Herren auf dem Programm. Kann jemand aus dem ÖSV-Quartett die erhoffte Medaille holen? Die Startliste im Überblick.

Eröffnet wird das Rennen um 11:30 Uhr vom Franzosen Nils Allegre. Erster Österreicher auf der Piste wird Raphael Haaser mit der Startnummer 8 sein. Direkt vor ihm startet der Schweizer Abfahrts-Olympiasieger Franjo van Almen mit der 7.

Stefan Babinsky geht direkt nach Topfavirt Marco Odermatt mit der Startnummer 11 ins Rennen. Wenig später folgt ein rot-weiß-roter Doppelpack um Vincent Kriechmayr (15) und Marco Schwarz (16).

Insgesamt gehen am Mittwoch im Super-G der Herren 42 Athleten an den Start.

Bild: GEPA