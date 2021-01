Super-G der Herren in Kitzbühel: Die Startliste

via

via Sky Sport Austria

Am Montag werden die 81. Hahnenkammrennen mit einem Super G abgeschlossen. Start ist um 10:45 Uhr.

Für Österreich ist die Verlegung auf Montag ein gutes Omen. Drei Mal fand in Kitzbühel der Super-G am Montag statt, drei Mal ging der Sieg an den ÖSV.

ÖSV-Läufer Christian Walder wird den Super G auf der Streif eröffnen. Vincent Kriechmayr stößt sich mit Nummer fünf aus dem Starthaus. Max Franz und Matthias Mayer folgen mit den Nummern acht und neun. Abfahrts-Doppelsieger Beat Feuz geht mit Startnummer 19 ins Rennen.

Startnummern der weiteren Österreicher: 18 Hannes Reichelt, 21 Daniel Danklmaier, 31 Raphael Haaser, 32 Stefan Babinsky, 39 Daniel Hemetsberger.

Die Startliste:

Quelle: hahnenkamm.com / Bild: GEPA