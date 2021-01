Superstar langfristig bei PSG? Mbappe lässt aufhorchen

via

In letzte Zeit wurde häufig über die Zukunft des Offensiv-Stars Kylian Mbappe diskutiert. Nun äußerte sich der 22-Jährige über seine Pläne und bestätigte, dass er durchaus in Paris bleiben könnte. “Wir verhandeln derzeit mit dem Verein. Wenn ich mit PSG verlängere, wird das für viele Jahre sein. Bald werde ich eine Entscheidung treffen”, sagte Mbappe bei Telefoot und ergänzte, dass er sich in Paris sehr wohl fühle.

Das bedeutet jedoch nicht zwingend, dass er seinen im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag tatsächlich verlängert: “Ich will darüber nachdenken, was ich in den nächsten Jahren tun möchte, wo ich spielen möchte”, ergänzte der Weltmeister von 2018.

Und weiter: “Es geht nicht darum, Zeit zu gewinnen, das ist wirklich wichtige Entscheidung. Ich habe keine Lust, zu unterschreiben, und ein Jahr später zu sagen, dass ich wechseln möchte, weil ich den Vertrag eigentlich gar nicht unterschreiben wollte.”

