Superstar Mbappé: „Ich verspüre viel Druck“

Mit seinen flinken Übersteigern und gewaltigen Abschlüssen zieht Frankreichs Kylian Mbappé bei der Fußball-Weltmeisterschaft Millionen Fans in seinen Bann. In vier Partien traf der 27-Jährige schon viermal.

Wegen der heroischen Leistungen bei der Weltmeisterschaft, nehmen aber auch Druck und Erwatungshaltung zu. „Ich spüre manchmal auch Druck, wenn ich sehe, dass viele Kinder zu mir aufschauen“, sagte Mbappé im Interview mit Sports Illustrated.

„Wir sind auch nur Menschen“

Den sportlichen Höhepunkten setze Mbappé derweil ganz bewusst Normalität im Alltag entgegen. „Ich versuche jeden Tag, mich daran zu erinnern, worauf es wirklich ankommt. Denn man kann erfolgreich sein, Titel gewinnen und viel Geld verdienen – wenn man aber niemanden hat, mit dem man das teilen kann, wäre das traurig“, betonte der Franzose die Wichtigkeit seiner Familie.

Bereits in der Vergangenheit hatte sich Mbappé angesichts seiner Bekanntheit mehrfach nachdenklich gezeigt. „Ich werde jetzt schon genug gehasst“, hatte er sich etwa Mitte Juni über Kritik in seinem Heimatland beklagt. „Der Unterschied ist, dass unsere Fehler sofort von Millionen Menschen gesehen und bewertet werden“, erklärte Mbappé die Schwierigkeit seiner Rolle als Superstar.

Beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada weiß der Profi von Real Madrid bisher voll zu überzeugen. In einem starken Team erzielte Mbappé in vier Spielen sechs Tore und legte zwei weitere auf. Am Samstag kann der Torjäger mit seinem Team gegen Deutschland-Schreck Paraguay das Viertelfinale erreichen.