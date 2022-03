Superstar Nadal: Mache mir jeden Tag Sorgen um meinen Fuß

via

via Sky Sport Austria

Rekord-Grand-Slam-Champion Rafael Nadal wird für den Rest seiner Karriere Probleme am Fuß haben.

„Dass ich mir keine Sorgen mehr um meinen Fuß mache, stimmt nicht. Ich mache mir jeden Tag Sorgen um meinen Fuß, weil ich eine Verletzung habe, die ich nicht reparieren kann“, sagte der 35 Jahre alte Spanier.

„Der Fuß wird nie wieder bei 100 Prozent sein“, fügte er anschließend an. Nadal ist seit seinem Sieg bei den Australian Open der Tennis-Profi mit den meisten Major-Erfolgen in der Tennis-Geschichte. Er kommt auf 21 Triumphe bei den vier wichtigsten Turnieren und hat damit je einen mehr als Roger Federer und Novak Djokovic. Nadal ist in diesem Jahr zudem noch unbesiegt und hat alle 15 Matches gewonnen.

Balance zwischen Wettkampf und Ruhe entscheidend

„Ich muss die richtige Balance finden zwischen Wettkampf und den Momenten, in denen ich besser aufhöre. Wenn ich einen Weg finde, meinen Kalender zu spielen, dann kann ich wirklich nicht um mehr bitten. Das ist mein Ziel“, sagte Nadal.

Beim ersten Masters des Jahres ist er an Nummer vier gesetzt und trifft nach einem Freilos in der ersten Runde zunächst entweder auf den Amerikaner Sebastian Korda oder den Qualifikanten Thanasi Kokkinakis aus Griechenland.

(dpa) / Bild: Imago