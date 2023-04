Superstar unzufrieden: Wie plant PSG mit Mbappe?

Kylian Mbappe ist derzeit sicher nicht glücklich bei Paris St. Germain. Aus in der Champions League, Aus im Pokal und in der Liga zuletzt zwei Heimpleiten in Serie. Als der Klub nun – ohne seine Erlaubnis – Dauerkarten für die kommende Saison mit dem Superstar bewarb, platzte Mbappe der Kragen.

Bei den Bossen kam das gar nicht gut an, aber dennoch ist ein Verkauf im Sommer offenbar ausgeschlossen. Wie die spanische Mundo Deportivo meldet, ist der 24-Jährige „nicht transferierbar“.

Zuletzt wurden immer wieder Gerüchte laut, dass Real Madrid einen neuen Anlauf wagen könnte. Doch das können sich die Königlichen laut des Berichts sparen, denn Paris wird Mbappe behalten, auch wenn dann ein Jahr später ein ablösefreier Abgang droht.

(Red.)

Bild: Imago