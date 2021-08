Suttner über seine Zukunft: “Werde hoffentlich irgendwann eine Position bei Austria bekleiden”

via

via Sky Sport Austria

FK Austria Wien-Abwehrchef Markus Suttner plant schon seine Karriere nach seiner Karriere. Der 34-Jährige will demnächst seine Trainerlizenz absolvieren und einen Masterlehrgang bei Austria-Vizepräsident Raimund Harreither starten.

„Ich werde die Trainerausbildung machen. Trotzdem sehe ich mich in anderen Gefilden. Ich starte im September meinen MBA und werde dann hoffentlich irgendwann eine Position bei der Austria bekleiden”, so Suttner in der aktuellen Ausgabe von “Talk und Tore”.

Auch zu seinem Verhältnis mit seinem “Buddy” und Sportdirektor Manuel Ortlechner hat sich Suttner geäußert. “Natürlich ist es mit dem Orti eine spezielle Beziehung bei mir. Aber wir schauen da extra, dass wir eine gesunde Distanz auch im Stadion haben. (…) Das eine ist der Chef, das andere ist der Freund.”