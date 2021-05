SV Ried holt FAC-Verteidiger

„Mit Tin Plavotic haben wir nun auch einen Innenverteidiger, der Linksfuß ist. Er hat ein sehr spannendes Profil, ist groß gewachsen und bringt mit seinen Stationen in Deutschland und England auch Auslandserfahrung mit. Ich bin überzeugt, dass er bei der SV Guntamatic Ried den nächsten Schritt in seiner Karriere machen kann“, erklärt SVR-Sportkoordinator Wolfgang Fiala.

„Ich freue mich sehr, dass ich jetzt in Ried bin. Von der 2. Liga in die Bundesliga –das ist für mich ein großer Sprung. Ried ist ein geiler Verein mit super Fans und einem super Stadion. Da war es nicht schwer, dass ich mich für Ried entscheide. Ich will in Ried zeigen, was ich draufhabe und will mit der Mannschaft viel Erfolg haben“, sagt Tin Plavotic.

(APA, SV Ried) / Bild: GEPA