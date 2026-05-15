SV Ried schont Kräfte beim SCR Altach

Ried ist fix Erster und kann damit in Altach Kräfte für das Playoff-Spiel am Dienstag schonen. Bei einem entsprechenden Ausgang winkt da auch eine Wiederholung dieses Duells. „Zum einen erlaubt uns diese Position beim einen oder anderen Spieler ein sehr gezieltes Belastungsmanagement, zum anderen gibt es uns die Möglichkeit, noch einmal frische Beine aufs Feld zu bringen. Unser Ziel ist es, die Rückreise nach dem Spiel mit einem guten Gefühl anzutreten“, sagte Trainer Maximilian Senft. Sein Team peilt den dritten Erfolg im direkten Duell in Folge an.

SCR Altach vs. SV Ried am Samstag ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen!

Bei den Vorarlbergern steht die Partie im Zeichen zahlreicher Verabschiedungen. Eine davon betrifft den 37-jährigen Alexander Gorgon, der seine Karriere nach aktuell 488 Profispielen (127 Tore) beendet. Keine Zukunft in Altach haben auch Lukas Gugganig, Luca Kronberger, Anteo Fetahu und Blendi Idrizi, deren Verträge nicht verlängert werden. Marlon Mustapha, Srdjan Hrstic, Moritz Oswald und Precious Benjamin kehren nach Leihgastspielen im Ländle zu ihren Stammclubs zurück.

(APA)/Beitragsbild: GEPA