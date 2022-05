SV Ried verlängert mit Hauptsponsor

via

via Sky Sport Austria

Guntamatic wird auch in den Saisonen 2022/23 und 2023/24 die SV Ried als Hauptsponsor unterstützen. Die Verlängerung des Vertrags gilt sowohl für die Bundesliga als auch für die 2. Liga gibt die SV Ried auf ihrer Homepage bekannt.

„Diese Vertragsverlängerung noch vor dem Finale der Bundesliga zeigt, wie sehr Guntamatic mit der SV Ried verbunden ist. Seit dem Einstieg als Hauptsponsor im Jahr 2016 hat sich zwischen dem erfolgreichen Unternehmen und unserem Verein eine Partnerschaft entwickelt, die von großem Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung getragen wird. Ich möchte mich im Namen des gesamten Vereins, des Präsidiums, der Mannschaft und auch der Fans bei Günther Huemer uns seinem Team herzlichst für seine großartige und immer zuverlässige Unterstützung bedanken“, betont SVR-Vizepräsident Thomas Gahleitner.

„Auch wenn der Klassenerhalt noch nicht fixiert ist, hat uns die SV Guntamatic Ried in dieser Saison mit starken Leistungen in der Meisterschaft und im Cup wieder sehr viel Freude bereitet. Wir werden der SV Ried auch in den kommenden beiden Saisonen unsere Treue halten und wollen damit unabhängig von der Liga Sicherheit und Stabilität im Verein gewährleisten. Unser gemeinsames Ziel muss sein, dass wir mit Christian Heinle als Cheftrainer künftig auch wieder verstärkt auf eigene junge Talente setzen. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Saison mit unserer SV Ried“, erklärt Günther Huemer, Geschäftsführer der Guntamatic Heiztechnik GmbH.

Artikelbild: GEPA

Quelle: SV Ried