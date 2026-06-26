SV Ried verpflichtet Offensivspieler aus Südafrika

Die SV Ried hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Jaedin Rhodes wechselt vom südafrikanischen Klub Cape Town City ins Innviertel. Der 23-jährige Offensivspieler unterschreibt bei den Riedern einen Vertrag bis 2028, inklusive Option auf ein weiteres Jahr.

Rhodes bringt bereits Erfahrung aus der südafrikanischen Nationalmannschaft mit und soll die Offensive der SV Ried verstärken. Nach dem Abgang von Antonio van Wyk suchte der Verein gezielt nach einem Spielertyp mit ähnlichen Qualitäten.

„Nach dem Abgang von Antonio van Wyk waren wir auf der Suche nach einem Spieler, der die Stärken von Toni abdeckt und dazu noch etwas zielstrebiger in Richtung gegnerisches Tor ist“, erklärt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport der SV Oberbank Ried. Der südafrikanische Markt sei für den Verein auch aufgrund positiver Erfahrungen interessant gewesen. „Jaedin ist ein direkter Spieler, der sehr gut im Pressing ist und ein gutes Gefühl für die Tiefe hat. Wir freuen uns sehr, dass er sich für die SV Oberbank Ried entschieden hat, obwohl er einige andere Angebote hatte“, so Fiala weiter.

Rhodes blickt ewartungsvoll in die Zukunft

Auch Rhodes selbst blickt erwartungsvoll auf seine neue Aufgabe in Österreich. „Ich habe mich für die SV Oberbank Ried entschieden, weil es schon immer mein Traum war, in Europa zu spielen. Und ich weiß, dass Ried jetzt der perfekte Verein für mich ist“, sagt der 23-Jährige. Sein Ziel sei es, möglichst viel zu lernen und mit dem Verein „ein Stück Geschichte zu schreiben“.

Der Offensivspieler sieht seine Fähigkeiten gut zum österreichischen Fußball passend. „Der österreichische Fußball ist temporeich und sehr körperbetont. Meine Stärken liegen im Pressing und im Umschaltspiel – genau das macht den österreichischen Fußball aus“, erklärt Rhodes.