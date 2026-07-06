SV Ried verpflichtet U19-Teamspieler

Die SV Ried hat den nächsten Sommer-Neuzugang präsentiert. Mit Oliver Sorg wechselt ein österreichischer U19-Nationalspieler ins Innviertel. Der 18-jährige Außenverteidiger kommt vom deutschen Bundesligisten FC Augsburg und unterschreibt bei den Innviertlern einen Vertrag bis 2029.

Der Steirer ist nach Lukas Malicsek, Stefan Schwab, Jaedin Rhodes und Samuel Chukwudi bereits der fünfte Neuzugang der Rieder für die kommende Saison.

Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala sieht in der Verpflichtung ein klares Signal: „Oliver ist ein offensivstarker Außenverteidiger mit großen spielerischen Fähigkeiten und einer starken Athletik. Seine Verpflichtung zeigt unseren Wert als Plattform für junge österreichische Spieler. Wir wollen Verantwortung für den heimischen Fußball übernehmen und Talente weiterentwickeln.“

Auch Sorg blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen. „Für mich ist das der nächste gute Schritt. Mein Ziel ist es, in der Bundesliga anzukommen, Spielzeit zu bekommen und mein Können zu zeigen“, sagt der 18-Jährige.