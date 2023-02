SV Ried verpflichtet zwei Offensivspieler

Die SV Ried schlägt am letzten Tag der Wintertransfer-Periode gleich doppelt zu: Aleksandar Lutovac und Stefan Kordic spielen ab sofort im Innviertel. Beide Kicker haben einen Vertrag bis zum Saisonende 2023/24 mit der Option für ein weiteres Jahr unterschrieben. Das gab die SVR am Montag offiziell bekannt.

„Wir hatten Aleksandar Lutovac schon länger am Radar, haben ihn auch in Belek live beobachten können. Jetzt hat sich die Chance ergeben, dass wir ihn von einem Großklub ablösefrei erwerben konnten. Aleksandar Lutovac hat internationale Erfahrung gesammelt, hatte in der Europa League und in der Conference League Einsätze. Er macht uns in der Offensive noch variabler“, betonen SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala und SVR-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer. Lutovac stand zuletzt bei Partizan Belgrad unter Vertrag. In der aktuellen Saison erzielte der Rechtsaußen in zehn Ligaspielen ein Tor und bereitete zwei weitere vor.

„Ich freue mich sehr, dass ich in Ried spielen kann, und hoffe, dass ich bald mein erstes Spiel bestreiten kann. Ich möchte der Mannschaft helfen, ihre Ziele zu erreichen. Das hat oberste Priorität. Persönlich möchte in den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Ich habe mich schon mit Ried beschäftigt und habe auch das letzte Cupspiel gegen den Wiener Sport-Club gesehen“, sagt Aleksandar Lutovac.

Der zweite Neuzugang heißt Stefan Kordic. Der U18-ÖFB-Teamspieler stößt von Zweitligist Kapfenberg zur SVR. „Stefan Kordic ist U18-Nationalspieler, der jetzt auch mehrere internationale Angebote erhalten hat. Er ist ein Spieler mit viel Potential. Wir wollen ihn langsam an die Profi-Mannschaft heranführen.“

(SV Ried, Red.) / Bild: GEPA,Imago