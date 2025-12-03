SV Stripfing hofft auf Zukunft im Amateurbereich

Die Gesamtverbindlichkeiten des insolventen Fußball-Klubs SV Stripfing werden sich auf etwa 550.000 Euro belaufen. Das gab der Österreichische Verband Creditreform am Mittwoch bekannt.

Da fanden die erste Gläubigerversammlung und die Berichtstagsatzung bei Gericht statt. Der Verein, der während der Saison der 2. Liga die Zulassung freiwillig zurückgelegt hatte und damit aus dem Spielbetrieb ausgeschieden ist, beabsichtige sich im Rahmen eines Sanierungsplanes zu entschulden.

Im Amateurbereich soll es zukünftig weitergehen. „Die Erfüllbarkeit des Sanierungsplanes wird wesentlich davon abhängen, ob es gelingt, entsprechende Finanzzuschüsse von dritter Seite, sei es durch Darlehen oder Sponsoringverträge, zu erhalten“, verlautete der Kreditschutzverband KSV 1870. Ein entsprechendes Konzept soll in Ausarbeitung sein. Am 10. November war auf Antrag eines Gläubigers ein Konkursverfahren am Landesgericht Korneuburg eröffnet worden. Gläubiger können ihre Insolvenzforderungen noch bis spätestens 7. Jänner 2026 zur Anmeldung bringen. Die Prüfungstagsatzung wurde für 21. Jänner anberaumt.

(APA) / Artikelbild: GEPA