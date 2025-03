Svancer kämpft beim Weltcup-Finale in Tignes um zwei Kugeln

Für Freeskier Matej Svancer geht es diese Woche in Tignes um den Gewinn der Big-Air- und Gesamtwertung im Weltcup. Der Salzburger führt vor den letzten Weltcup-Bewerben der Saison da wie dort vor dem Neuseeländer Luca Harrington, geht in Frankreich allerdings gehandicapt an den Start. Denn der 20-Jährige hat sich in der vergangenen Woche eine schmerzhafte Prellung der linken Ferse zugezogen. Was ihm zugutekommen kann, ist die Weltcup-Arithmetik mit Streichresultaten.

So überholt der gesamt 17 Punkte zurückliegende Harrington Svancer erst mit zumindest zwei dritten oder einem zweiten Platz. Der ÖSV-Athlet wiederum könnte Punkte auch im Slopestyle für die Gesamtwertung gut brauchen, über sein Antreten in der für Dienstag angesetzten Qualifikation wird freilich erst kurzfristig entschieden. Alternative wäre Schonung für den Big Air. Svancer: „Diese Verletzung kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, aber ich werde versuchen, auf die Zähne zu beißen. So eine Kugel zu gewinnen, ist eine riesige Motivation.“

Im fünfköpfigen ÖSV-Aufgebot für Tignes stehen auch Lara Wolf bzw. Julius Forer, Lukas Müllauer und Hannes Rudigier. Die Qualifikationen sind für Dienstag und Mittwoch angesetzt, die Big-Air-Finali für Donnerstag, jene im Slopestyle für Freitag. Der Vorsprung Svancers auf Harrington nach fünf von sechs Saison-Konkurrenzen im Big Air beträgt zehn Zähler.

(APA) / Foto: GEPA