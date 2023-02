via

via Sky Sport Austria

Am 13. Jänner 2023 beendete TSV Hartberg-Torhüter Rene Swete überraschend seine Karriere. Der 32-Jährige will wieder „Mensch sein“, ohne Druck und weg vom „goldenen Käfig“. Im Sky-Interview spricht Swete über sein Karriereende, was er von Markus Schopp hält und über das Leben nach der Karriere.