Swiatek bei French-Open problemlos weiter - Wawrinka emotional verabschiedet

Die vierfache French-Open-Siegerin Iga Swiatek ist souverän in die zweite Runde von Roland Garros eingezogen. Beim 6:1,6:2 am Pfingstmontag war die 17-jährige Australierin Emerson Jones keine Hürde.

„Ich bin wirklich zufriedefrenn mit meiner Leistung. Es war von Anfang bis Ende ein solides Match“, sagte die Polin, die in den vergangenen Monaten schwankende Leistungen gezeigt und in Vorbereitung auf das Turnier mit Sandplatzkönig Rafael Nadal trainiert hatte.

Rom-Siegerin Elina Switolina hingegen musste am heißen Nachmittag länger schwitzen. Die Ukrainerin musste gegen die Ungarin Anna Bondar ins Match-Tiebreak, das sie 10:3 gewann. Elena Rybakina, die Nummer zwei der Welt, schaltete die Slowenin Veronika Erjavec souverän 6:2,6:2 aus.

Wawrinka verabschiedet sich

Im Männerfeld gab Stan Wawrinka eine kurze Abschiedstour beim Grand Slam in Paris. Der inzwischen 41-jährige Turniersieger von 2015 unterlag dem Niederländer Jesper De Jong nach gut drei Stunden Spielzeit in vier Sätzen. „Es ist hart“, erklärte Wawrinka mit tränenerstickter Stimme am Court. „Ich möchte hier nicht Adieu sagen.“

„Es ist schwer, es ist schwer diese Bilder zu sehen“, sagte der dreimalige Major-Sieger Wawrinka sichtlich angefasst, nachdem er mit einem Video noch auf dem Platz geehrt worden war. Auch Legenden wie Roger Federer, Rafael Nadal oder aktuelle Topspieler wie Jannik Sinner und Carlos Alcaraz meldeten sich per Grußbotschaft zu Wort. „Vielen Dank an alle, die für dieses Turnier gearbeitet haben. Es sind Turniere wie dieses, die dafür sorgen, dass ich Tennis spielen möchte. Ich hätte natürlich gerne noch weiter gespielt, um diese Emotionen noch öfter zu erleben“, schloss Wawrinka.

(APA/SID) / Bild: Imago