Szenarien Gruppe D: Geheimfavorit Dänemark droht das frühe Aus

In der Gruppe D der Fußball-WM in Katar ist Frankreich (6 Punkte, 6:2 Tore) vor den letzten Spielen am Mittwoch (beide 16.00 Uhr) bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Für die weiteren drei Teams Australien, Dänemark und Tunesien ist das Weiterkommen noch möglich, die beste Ausgangslage hat Australien.

Australien (3 Punkte, 2:4 Tore) kommt weiter…

– bei einem Sieg gegen Dänemark

– bei einem Remis gegen Dänemark, wenn Tunesien nicht gegen Frankreich gewinnt

Dänemark (1 Punkt, 1:2 Tore) kommt weiter…

– bei einem Sieg gegen Australien, wenn Tunesien gegen Frankreich nicht gewinnt

– bei einem Sieg gegen Australien, wenn Tunesien gegen Frankreich gewinnt, aber eine schlechtere Tordifferenz aufweist. Wenn Dänemark und Tunesien die gleiche Tordifferenz aufweisen, entscheidet zunächst die Fairplay-Wertung und dann das Los.

Tunesien (1 Punkt, 0:1 Tore) kommt weiter…

– bei einem Sieg gegen Frankreich, wenn Dänemark gegen Australien mit einem Remis endet.

– bei einem Sieg gegen Frankreich, wenn Dänemark gegen Australien gewinnt, aber eine schlechtere Tordifferenz als Tunesien aufweist. Wenn Tunesien und Dänemark die gleiche Tordifferenz haben, entscheidet zunächst die Fairplay-Wertung und dann das Los.

Wie sieht die Fairplaywertung aus?

Jede Gelbe Karte bedeutet einen Minuspunkt, eine Gelb-Rote Karte minus drei Punkte und eine Rote Karte minus vier Punkte.

