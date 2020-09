Szoboszlai scherzhaft: “15 Jahre mit meinen Eltern, das reicht”

via

Dominik Szoboszlai ist beim FC Red Bull Salzburg eine feste Größe – mit 19 Jahren. Das ungarische Top-Talent ist in ganz Europa eine heiße Aktie, das bestätigte er im Sky-Interview: “Es gab viele Anfragen.”

Trotzdem entschied sich der Youngster diesen Sommer gegen einen Wechsel ins Ausland. “Ich bleibe bei Red Bull Salzburg”, sagte der Mittelfeldspieler. Ob er nur bis zur Winterpause oder bis Sommer 2021 bleiben wird, ließ das Talent zunächst offen. “Das werden wir sehen”, kommentierte Szoboszlai.

In Salzburg fühlt sich der Jungspund jedenfalls sehr wohl: “Ich habe viele Freunde da.” Anfangs tat sich Dominik Szoboszlai dennoch schwer. “Als ich aus Liefering zu Salzburg kam, dachte ich es reicht (…). Dann musste ich sehen, dass es nicht reicht”, sagte der Salzburger. Letztlich stehen dem Supertalent alle Türen offen, eines ist jetzt schon klar: In sein Elternhaus will er vorerst nicht zurückkehren. “Ich war 15 Jahre mit meinen Eltern, das reicht”, meinte Szoboszlai scherzhaft.

