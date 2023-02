Tabakovic über Wechselgerüchte: „Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht“

Haris Tabakovic kommt rechtzeitig vor dem Duell mit der „Ex“ in Form. Beim Frühjahrsauftakt der Wiener Austria gegen Klagenfurt steuerte der 28ä-Jährige zwei Tore und ein Assist bei. Ähnliches soll dem Stürmer auch beim Duell in Lustenau gelingen (JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass). In einem wichtigen Spiel im Rennen um die Top sechs geht es für Tabakovic ausgerechnet gegen den Verein, den er in der vergangenen Saison in die ADMIRAL Bundesliga geschossen hatte.